O Conselho de Ministros volta a reunir-se esta segunda-feira e na sequência deste encontro o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, darão uma conferência de imprensa às 18:30.

Covid-19. Governo deverá anunciar novas medidas para viajantes esta tarde

Diana ALVES O Conselho de Ministros volta a reunir-se esta segunda-feira e na sequência deste encontro o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, darão uma conferência de imprensa às 18:30.

A sessão será transmitida em direto no site do Governo, contando novamente com tradução simultânea para francês e língua gestual. Sabe-se que um dos temas que deverá estar em cima da mesa diz respeito às regras a impor aos viajantes que entram no Luxemburgo. O Governo já fez saber que não vai fechar as fronteiras, mas tenciona exigir um teste de diagnóstico à covid-19 negativo. Outra das possibilidades prende-se com a eventual imposição de quarentena a pessoas provenientes de zonas de risco.



Recentemente a Bélgica decidiu proibir as viagens não essenciais ao estrangeiro, a partir de 27 de janeiro até 1 de março, para travar a propagação da pandemia de covid-19. Mas a medida não afeta os transfronteiriços.

Restaurantes e cafés vão continuar fechados até 21 fevereiro Todas as restrições atualmente em vigor permanecem até ao dia 21 de fevereiro.

Na sexta-feira passada, o Executivo anunciou o prolongamento das medidas de combate à pandemia atualmente em vigor até ao próximo dia 21 de fevereiro. Recolher obrigatório das 23:00 às 06:00, limite dos contactos sociais e encerramento de cafés e restaurantes são algumas das regras que continuam em vigor.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.