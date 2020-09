Saiba as diferenças entre quarentena e isolamento.

Covid-19. Governo decide hoje sobre redução da quarentena e do isolamento

Diana ALVES Se assim for, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, irá propor a alteração ainda antes de sexta-feira, data da próxima reunião da comissão parlamentar da Saúde.

O Governo reúne-se esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, para decidir se é necessário rever a duração da quarentena e do isolamento, no âmbito da pandemia da covid-19. Se assim for, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, irá propor a alteração ainda antes de sexta-feira, data da próxima reunião da comissão parlamentar da Saúde.

A informação foi divulgada na terça-feira pela Câmara dos Deputados, após uma reunião dos membros daquela comissão. A medida de isolamento é aplicada às pessoas com uma infeção confirmada pela covid-19, que devem permanecer isoladas no domicílio. Segundo as regras atuais, o isolamento prescrito por um médico tem uma duração de 14 dias após o início dos sintomas.

Covid-19. Violação da quarentena punida com multa até 500 euros Quem não cumpra a quarentena, no caso de estar infetado, pode ser multado até 500 euros. Conheça as novas medidas da luta contra a covid-19 no Grão-Ducado anunciadas pelo Governo no final de um conselho de ministros.

Já a quarentena é decretada a pessoas que tenham tido contactos próximos, mais de 15 minutos, com uma pessoa contaminada. Estas pessoas devem ficar em casa durante sete dias a partir do último contacto com o infetado. Nestes casos a Inspeção Sanitária emite uma baixa médica. Durante aquele período, todos os contactos desprotegidos devem ser evitados. Ao quinto dia, devem fazer o teste de diagnóstico à covid-19. Tanto o desrespeito da quarentena como o do isolamento são punidos com multas que podem ir dos 25 aos 500 euros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.