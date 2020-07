Os residentes luxemburgueses só podem increver-se para este teste no site MyGuichet.lu.

Covid-19. Governo cria novo sistema de testes para quem vai de férias para o estrangeiro

Madalena QUEIRÓS Os residentes luxemburgueses só podem increver-se para este teste no site MyGuichet.lu.

O Governo vai criar um novo sistema de testes à covid-19, no início da próxima semana, para quem pretende viajar a partir de 3 de agosto. Assim, os residentes luxemburgueses devem fazer o seu pedido de teste de diagnóstico COVID-19 exclusivamente através do MyGuichet.lu.

Depois do crescimento do vírus COVID-19 nas últimas semanas, alguns países estão a exigir às pessoas provenientes do Grão-Ducado do Luxemburgo a apresentar um teste COVID-19 negativo à entrada. A fim de facilitar aos residentes luxemburgueses que têm de viajar para um destes países a obtenção de um teste COVID-19 antes da sua partida, o governo luxemburguês criou, desde 17 de Julho de 2020, um sistema que torna possível o registo para realizar o referido teste gratuitamente como parte dos testes de rastreio em larga escala (www.covid19.lu). Este serviço, como recentemente implementado, continuará a ser aplicável para viagens até 2 de Agosto de 2020 a um país que exija explicitamente um teste COVID-19 negativo.

Entre os países da UE, tal obrigação existe actualmente para viajar para a Alemanha, bem como para as ilhas portuguesas da Madeira e dos Açores. É também necessário um teste negativo para pessoas que viajam do Luxemburgo via Eslováquia para outro país. Por outro lado, um teste COVID-19 negativo não dispensa a obrigação de auto-isolamento e de realizar um teste PCR no local durante uma estadia na própria Eslováquia.

Um teste COVID-19 negativo realizado no prazo de 48 horas permite também às pessoas vindas do Luxemburgo transitarem pela Lituânia para outro país, enquanto que uma estadia na Lituânia é proibida aos viajantes vindos do Luxemburgo. Para poder transitar pela Alemanha ou Suíça, não é necessário um teste COVID-19 negativo. Será simplesmente necessário ter os documentos comprovativos solicitados pelas autoridades locais. Da mesma forma, não é necessário um teste COVID-19 negativo para os residentes do Luxemburgo que viajam para Portugal via França e Espanha. Da mesma forma, não há nenhum requisito de teste COVID-19 para estadias em França e na própria Espanha. Também não é exigido um teste COVID-19-negativo para viagens a Itália e Grécia. O mesmo se aplica, nesta fase, à entrada na Áustria. " Tendo em conta a natureza evolutiva da situação, os cidadãos devem consultar as actualizações regulares sobre as medidas postas em prática à entrada de países terceiros, que serão disponibilizadas nos websites governamentais", avisa em comunicado o governo luxemburguês.

Os viajantes devem também verificar com as autoridades locais competentes (ver os sítios web das embaixadas dos países em questão) para obter informações sobre as disposições em vigor no momento da viagem.





