Covid-19. Governo cria fundo de emergência de 2500 euros para trabalhadores independentes

Os candidatos têm de estar registados como trabalhador por conta própria/freelancer no Luxemburgo.

O governo luxemburguês decidiu nesta quarta-feira que os trabalhadores independentes irão receber um apoio financeiro de emergência no valor de 2.500 euros. No contexto da crise do Covid-19, a Direcção Geral das Pequenas e Médias Empresas criou um fundo de emergência para as empresas muito pequenas e para os trabalhadores independentes.

O governo considera que "os trabalhadores independentes desempenham um papel essencial para a economia luxemburguesa" e tendo em conta que estão a ser afectados pela crise provocada pela covid-19, o objetivo é de os ajudar financeiramente.



A proposta partiu do Ministro dos Trabalhadores Independentes, Lex Delles, com um projecto de regulamento destinado a criar um subsídio de emergência certificado de 2.500 euros a seu favor.



A concessão desta medida de apoio está sujeita a várias condições e os candidatos têm de estar registados como trabalhadores por conta própria/freelancer no Luxemburgo.



Para serem elegíveis na requisição deste apoio, os candidatos têm de comprovar dificuldades financeiras temporárias devido à pandemia ou terão de ser abrangidos pelas medidas governamentais relacionadas.

O candidato deverá empregar menos de 10 pessoas e os seus rendimentos profissionais que servem de base ao cálculo das contribuições sociais não devem exceder o montante de duas vezes e meia o salário social mínimo.

O Ministro das Classes Médias e Turismo, Lex Delles, sublinha que pretendem "apoiar todos os actores do sector económico" e que este subsídio "ajudará os trabalhadores independentes a ultrapassar este período de crise".

Informações pormenorizadas estarão disponíveis a partir desta quinta-feira no site Guichet.lu. O formulário de candidatura estará disponível em Guichet.lu no início da próxima semana.

Empresas e trabalhadores independentes já podem candidatar-se a apoio do Estado A medida consiste na atribuição de financiamento que pode ir até aos 500 mil euros, sob a forma de um adiantamento reembolsável.

A candidatura é introduzida através de um assistente online disponível na área profissional do MyGuichet.lu. por meio de um produto LuxTrust (por exemplo, Token, Smartcard ou Sticking stick) ou de um bilhete de identidade electrónico.



Esta ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia com o apoio do Centro de Informática do Estado (CTIE).





