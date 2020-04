Estes novos apoios foram aprovados no Conselho de Ministros realizado hoje.

Covid-19. Governo aprova mais 12.500 euros para micro e pequenas empresas

As empresas que empregam, entre 10 e 20 pessoas, vão poder receber um subsídio no valor de 12.500 euros. Também a indemnização fixa de 5 000 euros será alargada às empresas com menos de 10 trabalhadores que sejam obrigadas a encerrar ou a cessar as suas actividades e às empresas que tenham uma perda de pelo menos 50% do seu volume de negócios durante o período de 15 de Abril de 2020 a 15 de Maio .

Estes são os novos apoios de emergência para micro e pequenas empresas que foram aprovados no Conselho de Ministros de hoje.

O ministro das Classes Médias, Lex Delles, sublinha que "estamos a reforçar o apoio financeiro imediato às micro e pequenas empresas porque são geralmente as mais vulneráveis a acontecimentos imprevisíveis, como a covid-19".

Mais informações sobre estes apoios estarão disponíveis a partir de sexta-feira no site Guichet.lu. O formulário de candidatura deverá estar disponível em Guichet.lu na próxima semana.





