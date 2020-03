Para proteger os atores da Cultura no Grão-Ducado dos efeitos desta crise sanitária, que suspendeu a realização de todo o tipo de espetáculos, o governo decidiu aumentar o apoio público destinado aos intermitentes do espetáculo.

Covid-19. Governo apoia artistas durante a pandemia

Susy MARTINS Para proteger os atores da Cultura no Grão-Ducado dos efeitos desta crise sanitária, que suspendeu a realização de todo o tipo de espetáculos, o governo decidiu aumentar o apoio público destinado aos intermitentes do espetáculo.

Devido ao cancelamento dos eventos culturais para limitar a propagação do Covid-19 e a situação precária que isso pode ter para os artistas profissionais independentes, o Luxemburgo criou medidas de apoio aos artistas.

Para proteger os atores da Cultura no Grão-Ducado dos efeitos desta crise sanitária, que suspendeu a realização de todo o tipo de espetáculos, o governo decidiu aumentar o apoio público destinado aos intermitentes do espetáculo. O auxílio pode chegar ao salário mínimo social, ou seja até aos 2.141,99 euros por mês.

No entanto, essa ajuda só é facultada se, por exemplo, uma exposição teve de ser anulada ou uma produção de cinema cancelada devido ao Covid-19.

O Ministério da Cultura relembra ainda que os trabalhadores da área da Cultura têm agora também direito ao desemprego parcial.

O governo está nesta altura a trabalhar em mais ajudas para as empresas do ramo. Medidas de apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME), que também vão abranger os trabalhadores independentes da área da Cultura. Quando a lei, que está a ser elaborada, entrar em vigor, as empresas poderão pedir essas ajudas que ainda não se sabem quais são.