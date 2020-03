Complicam-se as possibilidades de repatriamento dos residentes do Luxemburgo que se encontram fora do país.

Covid-19. Governo apela ao “regresso urgente” dos luxemburgueses no estrangeiro

Susy MARTINS

O Ministério dos Negócios Estrangeiros apela os cidadãos luxemburgueses que se encontram atualmente no estrangeiro para que “avaliem com urgência a possibilidade de regressar ao país”.

Num comunicado, o ministério liderado por Jean Asselborn alerta que “há cada vez mais países a aplicar restrições de circulação, numa altura em que diminuem as opções de transporte”.

Em tais circunstâncias, complicam-se as possibilidades de repatriamento dos residentes do Luxemburgo que se encontram fora do país. Daí o apelo das autoridades para que estes cidadãos regressem ao Grão-Ducado o mais rapidamente possível, e sobretudo, enquanto é possível.