Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde afirmou que, entre 13 de junho e 31 de julho de 2021, 603 declararam ter estado no Reino Unido, nos 14 dias anteriores, mas admitiu que "o controlo do cumprimento da quarentena não foi sistemático".

Luxemburgo 4 min.

Covid-19

Governo admite não ter sido possível controlar totalmente a quarentena de viajantes do Reino Unido

Ana TOMÁS Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde afirmou que, entre 13 de junho e 31 de julho de 2021, 603 declararam ter estado no Reino Unido, nos 14 dias anteriores, mas admitiu que "o controlo do cumprimento da quarentena não foi sistemático".

Desde dia 1 de agosto que quem chega do Reino Unido já não precisa de fazer quarentena à chegada ao Luxemburgo, mas até 31 de julho era obrigatório que quem chegasse ao Grão-Ducado e tivesse estado naquele país 14 dias antes da chegada, declarasse a sua chegada à Inspeção Sanitária, fizesse uma quarentena de uma semana e realizasse um segundo teste PCR, ao sexto dia no Luxemburgo.

Entre 13 de junho e 31 de julho de 2021, 603 pessoas que tinham permanecido no Reino Unido durante os 14 dias que precederam este período declararam a sua presença à Inspeção de Saúde, afirmou, esta quinta-feira, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar a questões colocadas por deputados d'Os Verdes (Déi Gréng).

Fim de quarentena para quem chega do Reino Unido As pessoas com mais de 12 anos que chegarem do Reino Unido terão apenas de apresentar um dos três documentos: certificado de vacinação completa, certificado de recuperação com validade de seis meses ou teste negativo.

Na mesma resposta, Lenert referiu que "todas estas pessoas receberam uma ordem de quarentena e uma ordem de teste de amplificação do RNA viral SARS-CoV (pelos métodos PCR, TMA ou LAMP), que devem ser realizados a partir do dia 6", mas admitiu que "o controlo da quarentena não foi sistematicamente monitorizado.

As perguntas colocadas pela deputada Jorsée Lorsché e pelo deputado Marc Hansen surgem depois de um artigo publicado pelo Luxembourg Times, a 29 de junho, que dava conta de falhas no controlo sanitário dos passageiros vindos do Reino Unido, no aeroporto do Findel.

Na edição desta sexta-feira, o Luxemburgo Times aponta que, com a companhia aérea luxemburguesa Luxair a operar voos entre Londres e o Grão-Ducado, de 13 de junho a 31 de julho, data em que foi levantada a obrigação de quarentena, a que se juntam os voos da Ryanair, é provável que várias centenas de viajantes tenham quebrado as regras sanitárias aplicadas pelo Luxemburgo, nessa altura.

Nesse período, a Luxair realizou 23 voos entre os dois países, confirmou um porta-voz da companhia aérea ao jornal. A transportadora não confirma, contudo, o número total de passageiros que viajaram durante o período em questão, mas as aeronaves normalmente utilizadas na rota são 'De Havilland Q400' com uma capacidade máxima de 76 lugares, refere o jornal.

Na resposta parlamentar desta quinta-feira, Paulette Lenert afirma que "o Ministério da Saúde não dispõe de meios para controlar se o número de declarações é exaustivo, na medida em que o sistema se baseia na auto-declaração das pessoas que estiveram no Reino Unido nos 14 dias anteriores à sua chegada ao Luxemburgo".

Na semana de 19 a 25 de julho a variante Delta, a mais prevalente no Reino Unido, voltou a ser também a mais comum nos casos de infeção no Luxemburgo, motivo que, segundo diz a ministra na mesma resposta, terá contribuído para a decisão do Governo de levantar a quarentena obrigatória.

"A circulação da variante Delta durante as últimas semanas tornou-se maioritária na população nacional, a manutenção das disposições sanitárias aplicáveis às pessoas provenientes do Reino Unido deixou de se justificar".

Portugal aplica quarentena a viajantes do Reino Unido vacinados com AstraZeneca fabricada na Índia Covishield, a versão indiana da AstraZeneca, com a qual alguns milhões de britânicos foram vacinados, ainda não foi aprovada pela EMA e Portugal é um dos países europeus que não reconhece o fármaco.

Portugal mantém o Reino Unido na lista de países aos quais é exigido quarentena de duas semanas após a entrada em território nacional. "Os passageiros provenientes de África Do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido, devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde", refere o folheto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Esta obrigação tem, contudo, várias exceções. A quarentena obrigatória não se aplica aos passageiros do Reino Unido que tenham um "comprovativo de vacinação realizada nesse país e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004". Ou seja, não estão isentos de quarentena viajantes vacinados com fármacos não autorizados pela Agência Europeia dos Medicamentos, como a versão indiana da vacina da AstraZeneca, a Covishield.

Além da apresentação do certificado digital europeu de vacinação, também o certificado de recuperação dispensa o cumprimento de quarentena ou isolamento por motivos de viagem, indica o mesmo folheto.

Os menores que viajem com os pais ou com outro acompanhante por eles responsável, estão dispensados da realização de quarentena, caso os adultos que os acompanhem sejam detentores de um certificado de vacinação ou de recuperação válido aquando da entrada em Portugal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.