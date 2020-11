Uma das estruturas abre já esta terça-feira, 3 de novembro.

Covid-19. Governo abre dois novos centros de rastreio

Susy MARTINS Uma das estruturas abre já esta terça-feira, 3 de novembro.

De forma a dar resposta ao elevado número de pessoas que fazem o teste de diagnóstico à covid e que estão a saturar os laboratórios, o Governo decidiu abrir dois novos centros de rastreio dedicados apenas à despistagem da covid-19.

A primeira estrutura abre já esta terça às 12h00 em Esch-sur-Alzette (2, rue Jos Kieffer). As colheitas serão feitas sem marcação prévia, sendo no entanto necessário receita médica para se poder fazer o teste PCR. O centro estará aberto entre as 10:00 e as 17:00.

Covid-19. Laboratórios Bionext com mais centros de testes para reduzir tempos de espera Os laboratórios Bionext têm a partir desta segunda-feira mais centros destinados à realização dos testes PCR, de diagnóstico à covid-19.

O segundo centro de testes abre na sexta-feira, 6 de novembro, em Dudelange (1, rue Louis Rech). Para realizar o teste nesta estrutura será necessário fazer marcação e ter receita médica. O centro funcionará entre as 09:00 e as 17:00.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.