Covid-19. Ginásios de fitness e piscinas vão continuar fechados

Manuela PEREIRA Esta tarde, o ministro do Desporto, Dan Kersch anunciou as regras de desconfinamento. O ginásios e as piscinas"vão continuar fechados".

“Não há pressão política e económica sobre as atividades desportivas no Luxemburgo. A prioridade foi dada à proteção dos atletas e à sua saúde”, disse o ministro do Desporto, Dan Kersch, esta sexta-feira em conferência de imprensa.A partir de segunda-feira, dia 11 de maio, volta a ser autorizada a prática de desporto ao ar livre, mas sob certas condições. “Não pode haver contacto físico, nem competições. Não pode haver espetadores nas bancadas, os balneários e as piscinas, interiores ou exteriores, continuam encerrados”, sublinhou o ministro Kersch.

O governante anunciou ainda que o pavilhão Coque, em Kirchberg, volta a abrir portas para treinos de atletas de alta competição. Os desportistas devem manter cinco metros de distância durante os treinos. Antes e depois da prática de desporto é obrigatório o uso de máscara. As regras de higiene devem ser respeitadas.

O Liceu do Desporto, que é uma escola de desporto, vai beneficiar de uma derrogação para permitir a prática de desporto. Ao contrário de todos os outros estabelecimentos escolares onde a prática de desporto está suspensa para evitar a propagação do coronavírus. A medida deverá entrar em vigor a partir do dia 18 de maio.

Os clubes "poderão iniciar os treinos, mas as regras de segurança terão que ser respeitadas", anunciou.







