Os preços máximos de venda podem aumentar até 50%, para recipientes de 300 ml ou menos, e 30% para recipientes acima de 300 ml.

Covid-19. Gel desifetante chega aos 13 euros

Ana Patrícia CARDOSO Os preços máximos de venda podem aumentar até 50%, para recipientes de 300 ml ou menos, e 30% para recipientes acima de 300 ml.

Uma das recomendações para travar a transmissão de Covid-19 é lavar as mãos várias vezes ao dia, pelo menos durante 20 segundos. E, o mais importante, passar gel desinfetante regularmente.

Esta necessidade desencadeou uma corrida desenfreada aos locais de venda de gel. Apesar de não terem ainda esgotado - como as máscaras, que se tornaram muito difíceis de encontrar - o preço do gel disparou no Luxemburgo.

Os preços máximos de venda podem aumentar até 50%, para recipientes de 300 ml ou menos, e 30% para recipientes acima de 300 ml, respectivamente, adiantou o L'Essentiel, que apresentou ainda o caso de uma leitora que teve de comprar gel a 13 euros, um preço "seis vezes mais do que o preço normal".

Yves Mischo, Secretário-Geral do Sindicato dos Farmacêuticos Luxemburgueses, disse ao mesmo jornal que os farmacêuticos luxemburgueses foram obrigados a aumentar os seus preços. "Muitos dos nossos fornecedores já não têm nenhum, os outros aumentaram os seus preços. Compramos mais caro, vendemo-lo mais caro, é normal".

Mischo apresenta ainda outra explicação. "Temos que conseguir etanol, um álcool relativamente caro, as garrafas também não são dadas e há mão-de-obra. O custo de fabricação é muito mais alto do que o dos géis produzidos industrialmente. Temos de contactar directamente as destilarias para nos fornecer".

Acima de tudo, o secretário-geral não quer colocar em risco e ninguém e garante que prefere "seguir as recomendações da OMS e obter um bom produto".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.