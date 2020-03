As pessoas que estão atualmente a seguir um tratamento devem evitar ao máximo o contacto direto e seguir as recomendações do seu médico.

Covid-19. Fundação Cancro reforça apoio aos doentes oncológicos

Susy MARTINS As pessoas que estão atualmente a seguir um tratamento devem evitar ao máximo o contacto direto e seguir as recomendações do seu médico.

As pessoas com cancro fazem parte do grupo de risco de pessoas vulneráveis à Covid-19. E é para ajudar essas pessoas, que neste momento estão confinadas em casa, que a Fundação Cancro elaborou diferentes instrumentos para garantir apoio aos doentes oncológicos.

Os pacientes que sofrem de cancro podem consultar um psicólogo por telefone (453033-1) de forma gratuita.

Por telefone também podem ser contactados enfermeiros e o serviço social que aconselha sobre as ajudas financeiras existentes no Luxemburgo.

As pessoas que estão atualmente a seguir um tratamento devem evitar ao máximo o contacto direto e seguir as recomendações do seu médico.

Para os pacientes que já acabaram os seus tratamentos há mais de seis meses, a Fundação Cancro diz que não estão mais expostas ao vírus da Covid-19 do que outras pessoas, a não ser que sofram de outras patologias, como diabetes ou asma.

Fica a recomendação de sobretudo não sair de casa, uma vez que o novo coronavírus pode ser fatal para os doentes oncológicos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.