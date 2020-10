A autarquia da capital não adianta quantas pessoas foram infetadas, indicando apenas que o espaço encerra provisoriamente ao público.

Covid.19. Foco de infeções na fototeca da cidade do Luxemburgo

A fototeca da cidade do Luxemburgo tem um foco de infeções pelo novo coronavírus. Num comunicado enviado às redações, a autarquia da capital não adianta quantas pessoas foram infetadas, indicando apenas que o espaço encerra provisoriamente ao público.

Luxemburgo. 595 novas infeções em 24 horas. E mais duas mortes Nunca o país teve tantos casos positivos de covid-19 num dia. Há já mais de 3500 infeções ativas e cada infetado já contagia mais do que 1,5 pessoas, o que significa que a doença está a propagar-se mais e mais depressa entre a população.

Nos últimos dias tem-se vivido um aumento de casos positivos por todo o país. Ainda na quinta-feira, o Ministério da Saúde deu conta de 595 novos casos, o que poderá levar a outros focos de infeção.

Para além de dois lares de idosos, também já foram notificados outros focos, por exemplo no Centro Hospitalar do Luxemburgo e no Hospital de Kirchberg.



