Relatório semanal

Covid-19 fez sete vítimas mortais no Grão-Ducado na semana passada

Ana Patrícia CARDOSO Na última semana, o número de novas infeções de covid-19 desceu ligeiramente, mas os internamentos aumentaram.

Na última semana de janeiro, de 24 a 30 de janeiro, o número de novos casos de covid-19 no Grão-Ducado desceu ligeiramente. De 15.293 casos, na semana precedente, para 14.918, ou seja, uma redução de 2%, avança o relatório semanal do Ministério da Saúde.



Entre as 14.918 infeções detetadas, continua a ser maior a incidência de pessoas não vacinadas (3.717 por 100 mil habitantes), do que as vacinadas (1.782 por 100.000 habitantes). A idade média dos infetados é de 28,3 anos.

Na semana passada, morreram sete pessoas por causa do vírus e a idade média dos óbitos foi de 81 anos. Desde o início da pandemia morreram 956 pessoas por causa da covid-19 no Luxemburgo.

Em relação aos internamentos, notou-se um ligeiro aumento em enfermaria - com 63 pacientes, em comparação com 58 na semana anterior. Já nos cuidados intensivos, os internados desceram de 14 para 10. A média de idade dos pacientes ficou abaixo dos 50 (48 anos).

Taxa de incidência

Em comparação com a semana anterior, a taxa de incidência aumentou entre as faixas etárias mais velhas. Entre os 60-74 anos, notou-se um aumento de 7% e acima dos 75 anos, um aumento de 6%.

No entanto, a maior taxa de incidência foi registada entre 0-14 anos (6.074 casos por 100.000 habitantes).



Isolamentos e quarentenas

Quarentena e isolamento são a mesma coisa? Fazem parte do vocabulário diário de toda a gente. Os conceitos são semelhantes, mas no que respeita à pandemia cada um deles significa coisas diferentes.

De acordo com o relatório, houve uma subida substancial no número de pessoas em quarentena e isolamento.

Entre 24 a 30 de janeiro, 35.797 pessoas estiveram em isolamento (+21%) e 10.250 em quarentena (-32%).

O maior foco de infeção é o ambiente familiar, que representa 40% das infeções, seguido do trabalho, com 5,5%, e do setor de cuidados (3,2%).



Vacinas

Na semana passada, foram administradas 22.593 doses da vacina contra a covid-19, sendo que 1.481 pessoas receberam a primeira dose e 2.762 a segunda. Já 17.948 pessoas receberam a dose de reforço.

475.495 pessoas têm a vacinação completa no Luxemburgo, o que corresponde a 79% da população elegível para a vacina.

