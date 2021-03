Em 24 horas, as autoridades luxemburguesas diagnosticaram mais 266 casos.

Covid-19 faz mais uma vítima mortal no Luxemburgo

Em 24 horas, as autoridades luxemburguesas diagnosticaram mais 266 casos.

Contrariando a tendência dos últimas dias, o número de vítimas mortais associadas à covid-19 voltou a recuar no Grão-Ducado, com o país a registar uma morte esta quinta-feira. Quanto ao número de novos casos há uma ligeira diminuição. Em 9.795 testes PCR, as autoridades sanitárias identificaram 266 infetados, contra os 297 identificados no dia anterior. A taxa de positividade fixou-se nos 2,72%.

O número de hospitalizações voltou, pelo contrário, a aumentar, estando atualmente 120 pessoas hospitalizadas, mais cinco do que ontem. Destas, 23 estão em estado considerado grave, internadas em unidades de cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia já foram confirmados 58.674 infetados com o vírus SARS-Cov-2, entre os residentes do Luxemburgo, e morreram 705 pessoas com covid-19.

Atualmente, há 3.304 infeções ativas no país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.