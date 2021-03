Outras duas pessoas foram hospitalizadas nas últimas 24 horas. Das 124, 30 estão em unidades de cuidados intensivos.

Covid-19 faz mais dois mortos e 265 infetados no Luxemburgo

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, duas mortes associadas ao novo coronavírus, menos três do que na última quarta-feira. Em 11.193 testes PCR realizados pelas autoridades nacionais, 265 pessoas acusaram positivo. Feitas as contas, são mais 31 casos do que os diagnosticados há um dia. Ao mesmo ritmo, a taxa de positividade subiu de 1,87% para 2,37.

Em alta, o número de pessoas hospitalizadas também subiu de 122 para 124 pessoas. Destas, 30 estão internadas em unidades de cuidados intensivos. São mais seis do que na passada quarta-feira. Nos cuidados normais estão 94 pacientes.

Desde o início da pandemia, foram confirmadas 57.321 infeções nos residentes do Luxemburgo e 675 pessoas morreram, vítimas da covid-19.





