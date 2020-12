Em cerca de 9 mil testes, as autoridades identificaram 388 novos casos da infeção provocada pelo novo coronavírus.

Covid-19 faz mais 9 mortos no Grão-Ducado

Numa altura em que o Luxemburgo continua entre os países com a maior taxa de incidência da covid-19 da Europa, outras 9 pessoas morreram entre esta segunda e terça-feira, elevando o balanço do número de mortes associados à pandemia para 369 desde meados do março.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde identificaram ainda 388 novos casos, através dos 9.116 testes efetuados nos 8 centros de rastreio que fazem parte do plano de testes em grande escala do Governo.

De acordo os número das autoridades de saúde, há um total de 9.246 infeções ativas no país.

Em alta na última semana, o número de pessoas hospitalizadas é de 203. Destas, 43 estão internadas em cuidados intensivos, pelo que se pressupõe que estão em estado considerado grave.

A taxa de positividade é de 4,26%. Quanto à taxa de reprodução do novo coronavírus, situa-se nos 1,02.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro Xavier Bettel fala ao país para anunciar o roteiro que o país vai seguir até ao fim do ano. Além do recolher obrigatório entre as 23h e as 6h, o Governo encerrou a hotelaria e a restauração, assim como os teatros. O uso de máscara continua a ser obrigatório nos espaços fechados e nos espaços públicos.

Com autorização para manter as portas abertas, os estabelecimentos comerciais viram-se obrigados a limitar o número de pessoas que podem estar ao mesmo tempo no interior das lojas. No plano quatro, os hospitais voltaram a virar as baterias para os doentes covid.

