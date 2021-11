Foram ainda registados 243 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Relatório diário

Luxemburgo. Duas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO Foram ainda registados 243 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo os números oficiais do Ministério da Saúde, o Luxemburgo registou 243 novos casos de covid-19, de um total de 3.218 testes realizados nas últimas 24 horas. A taxa de positividade baixou ligeiramente e está agora nos 7,55%, quando ontem tinha atingido os 9,07%.

Registaram-se ainda duas mortes por covid-19 no último dia, aumentando o número de óbitos devido à doença para 854.

Luxemburgo. Vacina da Moderna suspensa para menores de 30 anos Governo tomou decisão com base no "princípio da precaução", avançou a ministra da Saúde.

Estão 23 pessoas internadas, menos três desde a última atualização, e 15 doentes nas unidades de cuidados intensivos.

Já foram administradas 852.332 doses da vacina contra a covid-19 no país, desde o início da campanha de vacinação em dezembro de 2020. São já cerca de 419.486 as pessoas totalmente vacinadas no Luxemburgo.

