Covid-19. Farmácias praticamente sem máscaras mas governo tem reservas

A ministra reconhece que há já muitas farmácias sem máscaras descartáveis e geles desinfetantes, mas garante que as autoridades sanitárias dispõem de um 'stock' nacional.

“Não há atualmente rutura de ‘stock’ de máscaras de proteção no Luxemburgo”. A garantia é dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados Françoise Hetto-Gaasch e Laurent Mosar, do Partido Cristão Social (CSV).

A ministra reconhece que há já muitas farmácias sem máscaras descartáveis e geles desinfetantes, mas garante que as autoridades sanitárias dispõem de um ‘stock’ nacional. São máscaras reservadas aos profissionais da saúde e aos doentes como forma de prevenir a transmissão do vírus.

Paulette Lenert lembra que a principal recomendação para prevenir o contágio do novo coronavírus Covid-19 é lavar as mãos com frequência. Até porque a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem repetido que o recurso a máscaras não se justifica para as pessoas que não apresentam sintomas, a menos que tenham contacto com infetados.

Caso a epidemia se prolongue durante vários meses no Luxemburgo há o risco de as estruturas de saúde não terem máscaras suficientes. Nesse caso, a ministra da Saúde garante que irá fornecer as máscaras necessárias a partir do seu ‘stock’ nacional.

A OMS alerta para o facto de a infeção também poder ocorrer ao tocar nos olhos, boca ou nariz após o contacto com uma superfície contaminada, daí ser importante lavar as mãos com frequência e evitar tocar na cara.

