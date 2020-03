As farmácias luxemburguesas estão a ficar sem ‘stock’ de máscaras descartáveis e gel desinfetante. Em causa: o receio do novo coronavírus Covid-19.

Covid-19. Farmácias luxemburguesas estão a ficar sem ‘stock’ de máscaras

As farmácias luxemburguesas estão a ficar sem 'stock' de máscaras descartáveis e gel desinfetante. Em causa: o receio do novo coronavírus Covid-19.

De acordo com o jornal L’Essentiel, que falou com o secretário-geral do Sindicato das Farmácias Luxemburguesas, Yves Mischo, que confirmou que a penúria destes artigos se verifica na maior parte das farmácias do país.

O responsável lembra os consumidores que as máscaras não são 100% eficazes na prevenção da doença, já que, por exemplo, não protegem os olhos. O responsável sublinha por isso que, para já, não há razão para a sua utilização no Luxemburgo.

Mischo avançou ainda ao diário que é “impossível saber exatamente” quando é que o ‘stock’ de máscaras e gel desinfetante será reposto, já que a maior parte dos fornecedores do Grão-Ducado provêm dos países vizinhos e estão a lidar com um aumento exponencial da procura. A situação está a levar a um aumento substancial dos preços. É o caso das máscaras, que chegam a ser vendidas a oito euros cada, quatro vezes mais do que o habitual, escreve o L’Essentiel.

Sobre a correria às farmácias, o diário dá o exemplo de uma farmácia da cidade do Luxemburgo que vendeu 700 máscaras em apenas duas horas, algo que aconteceu ainda antes de ter sido confirmado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país.

O caso em questão diz respeito um homem de 40 anos, que tinha regressado de Itália, o país europeu mais atingido pelo Covid-19 até agora. Neste momento, segundo o mais recente balanço, o vírus já matou três mil pessoas em todo o mundo e infetou mais de 90 mil.

