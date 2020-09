Uma família de luxemburgueses está retida no sul de França depois de ter estado num avião onde foi detectado um caso covid-19 positivo.

Covid-19. Família de luxemburgueses está retida em Nice

Ana Patrícia CARDOSO Uma família de luxemburgueses está retida no sul de França depois de ter estado num avião onde foi detectado um caso covid-19 positivo.

O casal do Luxemburgo ficou retido em Côte d'Azur depois de viajar de Nice para o Luxemburgo e regressar na semana passada. Ksenia Lorrain e o marido voaram de Nice para o Luxemburgo a 23 de agosto. Quatro dias depois, voltaram ao Grão-Ducado para trabalhar. "Na quinta-feira 27, apanhámos o avião de regresso a Nice e dois dias depois, no sábado 29 de Agosto, o Ministério da Saúde contactou-os para informar que estavam de quarentena até 30 de agosto mas ainda lá estão, disse Ksenia ao L'essentiel. Cinco dias depois de tomar o avião, o ministério disse-nos que havia um caso positivo de Covid-19 no voo de 23 de Agosto de Nice para o Luxemburgo", disse ela.

Luxemburgo sem pedidos de repatriamento devido ao coronavírus "A maioria das pessoas que encontraram dificuldades devido à crise da covid-19 regressaram a casa em segurança", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

"De acordo com as indicações do Ministério da Saúde do Luxemburgo, um avião com pelo menos 150 passageiros a bordo teve de ser colocado em quarentena depois de aterrar no Luxemburgo a 23 de Agosto. Pessoalmente, acho incrível ter sido avisado tão tarde", lamenta. Foram cinco dias após o voo em questão, e este casal já teria apanhado outro voo entretanto.

"Não podemos sair até termos os resultados dos nossos testes no covid-19", diz Ksenia. O marido disse que tiveram de "lutar, nesta segunda-feira de manhã, para passar os testes em questão, porque no sul de França, não se pode fazer mais testes se não se tiver quaisquer sintomas do coronavírus. No início, ninguém nos quis testar, mas fomos insistentes. Só teremos os resultados quatro dias mais tarde, sem poder voltar para casa e preparar o início do ano letivo para os nossos filhos"





