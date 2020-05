A Polícia do Grão-Ducado divulgou hoje que passou também 80 autos policiais por invasão das praias do lago Haute-Sûre, que estão encerradas durante a pandemia.

Covid-19. Falta de máscara foi causa da maioria das 25 multas diárias

Nesta segunda fase de desconfinamento, que se iniciou a semana passada, os controlos policiais sobre o respeito pelas medidas de prevenção contra a propagação do novo coronavírus foram intensificados. Hoje, esta força policial fez o balanço das ações de vigilância levadas a cabo na semana passada.

No total decorreram cerca de 115 controlos por dia, tendo sido as principais preocupações o distanciamento social, o controlo do uso de máscaras e as reuniões com mais de 20 pessoas.

De acordo com o comunicado da polícia do Grão-Ducado, foram emitidas 25 multas por dia, "principalmente pela não utilização" obrigatória de máscara nos transportes públicos e locais públicos (artigo 5º do regulamento). De recordar que o valor da multa é de 145 euros.

Por outro lado, foram passados 80 autos policiais por desrespeito ao encerramento das prais em redor do lago Haute-Sûre.

A polícia lembra que passaram a ser autorizados eventos privados, visitas ou reuniões em casa num máximo de seis convidados, para além dos que vivem na casa. "O uso de uma máscara ou qualquer outro dispositivo para cobrir o nariz e a boca de uma pessoa singular é obrigatório nas atividades autorizadas quando não é possível respeitar uma distância interpessoal de dois metros", lembra a Polícia do Grão-Ducado.

No anterior balanço da Polícia do Luxemburgo relativo aos meses de março e abril, dos 6000 controlos policiais resultaram 2000 multas por incumprimento das regras de confinamento, a maioria por viagens não autorizadas.

