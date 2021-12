EUA consideram Luxemburgo um país de "risco máximo"

Novo estudo alerta Variante delta é tão contagiosa como a varicela. Vacinados devem usar máscara

Novo estudo nos EUA revela perigo de contágio da variante delta e que as pessoas vacinadas podem ser portadoras da mesma quantidade de vírus que as não vacinadas. Investigação leva EUA a ponderar recuo no alívio de medidas.