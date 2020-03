A ministra da Saúde, Paulette Lenert, revelou que "nas próximas semanas o número de infetados vai subir de uma forma muito acentuada". Veja aqui toda a conferência de imprensa.

Covid - 19. "Este vírus não atinge exclusivamente as pessoas mais velhas"

"Não há um paciente tipo de covid -19" revelou esta tarde Xavier Bettel, chefe do governo luxemburguês. "A idade média das vítimas é de 80 anos", acrescentou a ministra da Saúde. Mas das 15 vítimas mortais registadas, até agora, "a mais nova só tinha 53 anos, o que revela que este vírus não atinge exclusivamente as pessoas mais velhas", sublinhou Paulette Lenert, durante uma conferência de imprensa realizada no final do conselho de ministros.

Em 24 horas registaram-se mais seis vítimas mortais, o que é o valor diário mais elevado registado, até agora. Até ao momento, foram detetadas 1.650 infeções com coronavírus, dos quais 1.435 residentes e 170 transfronteiriços. Uma análise detalhada dos resultados revela que "a maioria das vítimas estava em lares de idosos", revela a ministra da Saúde, Paulette Lenert. A idade média dos infetados é de 46 anos. Ao todo, 148 dos infetados tiveram de ser tratados nos hospitais e centros de saúde, 25 dos quais encontram-se nos cuidados intensivos. Estão incluídas neste grupo seis dos pacientes que o Luxemburgo acolheu de França.

Na opinião da Ministra da Saúde, “estamos a entrar agora na fase decisiva”, apelando a que todos os que possam que fiquem em casa e que quando saírem mantenham a distância de segurança. "A partir da próxima semana o número de infetados vai subir de uma forma muito acentuada", alertou.

Luxemburgo é o país que mais testes faz no mundo

Até à data já foram efetuados 13.738 testes. “Em nenhum outro país são efetuados tantos testes como no Luxemburgo”, sublinhou a ministra da Saúde.

E nos próximos dias serão efetuados novos testes. Os testes de sangue deverão indicar até que ponto a população está ou não imunizada em relação ao covid-19. Um grupo de pessoas suficientemente alargado e representativo da população será submetido a esses testes. Os resultados dessa análise serão depois revelados.

40 pessoas dadas como curadas

São consideradas curadas as pessoas infetadas há pelo menos duas semanas e que já não apresentem sintomas há pelo menos dois dias. A ministra da Saúde sublinha, no entanto, que as estatísticas atuais são pouco relevantes já que a maioria das infeções foi detetada há apenas uma semana. O primeiro caso detetado no Luxemburgo remonta a 29 de fevereiro, ou seja, há pouco menos de um mês.

Veja aqui o vídeo da conferência de imprensa.





