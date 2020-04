Paulette Lenert garante em entrevista ao Wort que o Luxemburgo tem reservas de material e perspetiva que daqui a 10 dias já se possa pensar num cenário do fim do confinamento.

Luxemburgo 3 min.

Covid-19. “Estamos bem preparados em comparação com os nossos vizinhos”, diz ministra

Paula SANTOS FERREIRA Paulette Lenert garante em entrevista ao Wort que o Luxemburgo tem reservas de material e perspetiva que daqui a 10 dias já se possa pensar num cenário do fim do confinamento.

“Os nossos hospitais estão bem posicionados [N.R. para enfrentar a epidemia] e temos reservas”, de material, declara a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em entrevista ao Luxemburger Wort, publicada esta sexta-feira.



“Estamos bem preparados em comparação com os nossos vizinhos”, adianta a governante, destacando a rapidez com que foram tomadas as medidas necessárias. O estado de emergência e o confinamento declarados na hora certa “colocaram um freio” na escalada da epidemia no Grão-Ducado. Atualmente, o país possui as taxas mais baixas de letalidade em relação à Europa e mundo.

Foto: Gerry Huberty

Para quando o fim do isolamento?

As tendências de evolução da doença no país mostram um declínio nas infeções, o que é positivo. Então, quando se poderá aliviar as medidas de confinamento?, questiona o Wort

"Atualmente, estamos no momento em que começamos a obter dados estáveis. Mas temos que observar a situação durante mais uma semana. Nos próximos oito a dez dias, provavelmente teremos uma base para construir esse cenário”, responde a ministra da saúde contando que a preparação para o fim do isolamento social já está a ser preparada pelo governo.

O pico de hospitalizações poderá ser atingido no início da semana que vem, caso o número de contaminações registadas atualmente se mantenha estável, consideram vários especialistas nomeadamente, o diretor-geral do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), Romain Nati. Também ele frisa que não há falta de camas no país.

Os transfronteiriços e a solidariedade

Um dos fatores importantes revelados por esta crise é a importância dos profissionais que vivem nos países vizinhos, vinca Paulette Lenert. “A crise revelou claramente: o nosso sistema depende dos trabalhadores transfronteiriços. Também aqui somos desafiados a manter a atratividade” deste setor para esses trabalhadores.

"Nestes 15 dias vamos saber se serão precisas medidas mais drásticas no Luxemburgo" O epidemiologista Jöel Mossong,do LNS do Luxemburgo explica, em entrevista exclusiva ao Contacto, as previsões sobre a pandemia no país, porque o governo poderá ter de adotar normas mais rígidas, os novos testes médicos e quando poderemos sair do confinamento.

Na entrevista a governante elogia a disponibilidade e a “solidariedade” que encontrou no povo luxemburguês para ajudar a travar esta difícil batalha contra o novo coronavírus.

“Ninguém olha para o relógio e todos ajudam como podem e isso dá-me muita energia e motivação todos os dias”, diz a ministra da Saúde, salientando a “rapidez” com que todos os intervenientes colaboraram e se colocaram de acordo para a eficaz implementação do plano de crise, ao nível dos hospitais.

Um vírus desconhecido

Paulette Lenert lembra que a pandemia é “uma situação nunca antes vivida no país” e que para si, o mais difícil da crise do covid-19, é o facto de estar a trabalhar com “incertezas”. “O mais difícil é trabalhar com hipóteses que não são necessariamente as corretas: o conhecimento sobre o vírus desenvolve-se de dia para dia e nós movemo-nos em terrenos muito incertos para a adoção das ações para fazer frente a esse desenvolvimento”. Mas a ministra considera que o país tem adotado as medidas corretas.

Luxemburgo é o primeiro a adotar novos testes que ditam o fim do confinamento Em breve, começam a ser testados os novos testes sanguíneos entre a população, que são tidos como a chave para abrir a porta do isolamento em casa.

O desafio que esta crise traz é “ser eficiente, agir com rapidez e flexibilidade, mas ao mesmo tempo permanecer coerente com a população”, frisa.

“Porque temos que trabalhar com dados que mudam constantemente. Em resumo: a simples incerteza requer muita flexibilidade nas negociações e é um grande desafio para a comunicação. Muitas vezes, temos que dizer que não sabemos exatamente ou que o conhecimento mudou da noite para o dia. Até as recomendações da Organização Mundial da Saúde variam - ou, para ser mais positiva, evoluem”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.