Covid-19. Estabelecimentos que não respeitarem fecho vão ser sancionados

Os cafés, bares, restaurantes, lojas e outros espaços comerciais não essenciais no Luxemburgo que não respeitarem o encerramento obrigatório decretado pelo Governo vão ser sancionados.

Depois do anúncio feito no domingo pelo Executivo, a polícia esteve ontem a fiscalizar a aplicação da medida. Os estabelecimentos que tiverem violado as novas regras serão hoje notificados pelos agentes, isto é, serão alvo do chamado “procès verbal”. Uma sanção prevista no código penal luxemburguês, que, se o Ministério Público assim o entender, poderá levar a multas ou a um processo em tribunal.

Com o intuito de conter a propagação do surto de Covid-19, o Governo decretou o encerramento obrigatório de todos os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais.

Até nova ordem, apenas supermercados, farmácias e bancos têm autorização para abrir as portas. No entanto, os restaurantes interessados podem continuam a propor aos clientes o serviço de take away.