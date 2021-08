Especialista em doenças infecciosas não considera necessária uma terceira dose da vacina

Luxemburgo. Vacinação oferecida nos consultórios médicos a partir de 2 agosto

Os médicos de clínica geral e pediatras vão passar a vacinar contra a covid-19 os residentes e não residentes, com mais de 12 anos, nos consultórios e clínicas, a partir da próxima semana, no Luxemburgo. Saiba o que é necessário e quais são os consultórios com vacinação.