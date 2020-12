648 alunos acusaram positivo nos testes de rastreio e entre os professores houve 110 novos casos, na semana de 30 de novembro a 6 de dezembro.

Covid-19. Escolas do País registam 758 novas infeções numa semana

O vírus da pandemia está presente em “todas as faixas etárias da população do Luxemburgo”, declarou ontem a ministra da Saúde Paulette Lenert, na conferência de imprensa sobre o prolongamento das novas restrições no país com o objetivo de diminuir a taxa de novas infeções que “continua elevada”.



Nas escolas fundamentais e secundárias do Luxemburgo registaram-se 746 novas infeções pelo novo coronavírus, 648 entre alunos e 98 entre professores, na semana passada. Nos centros de competência (em psicopedagogia especializada) ocorreram também 8 casos de infeções entre alunos e 12 entre professores.

Os números foram divulgados esta tarde pelo Ministério da Educação no balanço semanal da situação epidemiológica nas escolas públicas e privadas na semana passada registaram-se mais 46 casos do que na semana precedente de 23 a 29 de novembro.

Atualmente, o vírus afeta tanto os alunos do fundamental como do secundário, embora entre estes últimos se tenham registado mais novos casos, 336 novas infeções contra 304 casos no ensino fundamental.

Já entre os professores, registaram-se mais novas infeções nos docentes do fundamental, 59 do que nos do ensino secundário, com 39 casos.

Fonte de contágio dentro das escolas

De acordo com o relatório semanal, os 746 novos casos abrangeram 335 classes do fundamental e 349 turmas do secundário no país. Além das 16 classes dos centros de competência.

A maioria dos casos positivos, 641, continua a corresponder ao cenário 1 ou seja, casos em que o aluno ou professor foi infetado fora da escola sem que o vírus se tivesse propagado dentro da escola.

Já no cenário 2 registaram-se 83 novos casos, ou seja, houve um máximo de dois casos positivos numa sala de aula com uma fonte incerta ou provável de infeção fora da sala de aula.

Foram ainda encontrados 20 casos positivos correspondentes a um cenário 3 (três a cinco casos positivos numa sala de aula).

700 casos covid-19 nas escolas luxemburguesas na última semana de novembro Segundo o Ministério da Educação, de uma forma geral, “o número de casos positivos continua estável nas escolas”.

E na semana passada surgiram duas situações de cenário 4, o que significa que houve uma cadeia de infeção dentro de uma escola: várias turmas envolvidas ou uma turma com mais de cinco casos.

