Covid-19. Escolas com 284 casos depois das férias da Páscoa

Henrique DE BURGO As escolas luxemburguesas registaram um total de 284 casos positivos de covid-19 na passada semana, depois das férias da Páscoa.

De acordo com o balanço semanal divulgado hoje, das 284 infeções registadas entre 19 e 25 de abril, 270 reportam-se ao 'cenário 1' em 72 escolas fundamentais, 31 liceus e dois centros de formação.

O cenário 1' refere-se a casos em que um aluno ou professor é infetado fora da escola sem que tenha havido propagação do vírus na escola.



No 'cenário 2', em que há até dois casos positivos numa turma e com fonte incerta de infeção, foram detetados 8 casos em três escolas fundamentais e um liceu. Houve ainda mais seis casos confirmados no quarto e pior cenário, com uma cadeia de infeção entre alunos do Liceu Vauban.

As transmissões terão ocorrido depois de uma festa privada entre alunos, no dia 16 de abril. Como medida de precaução, todas as turmas em final de liceu foram postas em quarentena entre os dias 25 e 29 abril.



