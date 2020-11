Com esta atualização, até agora, a escola fundamental de Steinsel já registou 19 casos positivos entre alunos e oito entre professores

Covid-19. Escola primária de Steinsel tem 11 alunos em isolamento

Henrique DE BURGO Com esta atualização, até agora, a escola fundamental de Steinsel já registou 19 casos positivos entre alunos e oito entre professores

A escola fundamental de Steinsel tem atualmente 11 alunos em isolamento, depois de todos os alunos e professores terem feito testes à covid, na sequência da recente deteção de oito casos positivos entre os docentes e dois entre os alunos. O número foi revelado hoje pelos ministérios da Educação e da Saúde, em comunicado conjunto.

Depois destes dez casos positivos, as autoridades colocaram, no dia 17 de novembro, 375 crianças dos ciclos 1,3 e 4 e 37 professores em quarentena. Seis dias depois foram obrigados a fazer o teste de despistagem. Uma medida que se estendeu também a todos os alunos do ciclo 2 e aos restantes professores que não estiveram em quarentena, referem os dois ministérios. Ao todo, foram testadas 500 pessoas: 416 alunos e 84 funcionários. Deste total, foram registados 11 casos positivos, número que "não obrigou a medidas de saúde suplementares" na escola.

Com esta atualização, até agora, a escola fundamental de Steinsel já registou 19 casos positivos entre alunos e oito entre professores. À exceção dos 11 alunos em isolamento, todos os demais, assim como os funcionários, regressaram hoje à escola.



