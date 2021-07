Cerca de 200 alunos da Escola de Polícia foram colocados em quarentena.

Escola de Polícia do Luxemburgo encerrada devido a surto de covid-19

A pedido das autoridades sanitárias, cerca de 200 alunos da Escola de Polícia foram colocados em quarentena devido a um foco de infeção. Uma informação avançada pelo jornal Tageblatt que sublinha que pelo menos 12 recrutas acusaram positivo à covid-19, nos últimos dias.

Uma situação que levou a direção a encerrar por completo a escola, levando 200 alunos a estarem em quarentena. No entanto, os futuros polícias continuam a sua formação, mas através do ensino à distância.

Todos os alunos vão ser novamente testados esta quarta-feira e espera-se que as aulas presenciais possam retomar já a partir de quinta-feira.

Esta nova academia abriu as suas portas no início do mês de maio deste ano. Situada no Findel (rue de Neudorf), a nova escola de polícia acolhe 200 oficiais estagiários de polícia para reforçar a força nacional de segurança pública.

A ideia desta formação é de depois iniciar a fase de aprendizagem no terreno.



