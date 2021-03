Primeiro caso foi anunciado a 29 de fevereiro de 2020.

Covid-19 entrou no Luxemburgo há um ano

Susy MARTINS Primeiro caso foi anunciado a 29 de fevereiro de 2020.

Há um ano que a pandemia tomou conta do quotidiano um pouco por todo o mundo. O primeiro caso no Luxemburgo foi anunciado há um ano, a 29 de fevereiro de 2020 (este ano fevereiro teve apenas 28 dias).

Há um ano o anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa conferência de imprensa de última hora, num sábado à noite. O primeiro doente identificado em território nacional foi o de um homem de 40 anos, residente no país, que tinha regressado há pouco tempo de Itália, através do aeroporto de Charleroi, em Bruxelas.

A partir dessa altura, arrancou também a árdua tarefa das equipas de rastreamento (Contact Tracing), que colocou de imediato 20 pessoas em quarentena por terem estado em contacto direto com o doente. Cerca de duas semanas depois do anúncio, as escolas encerraram e o país entrou num confinamento total, marcado pelo recurso massivo ao teletrabalho e pela obrigatoriedade de ficar em casa.

Desde então o número de novas infeções foi aumentando, com o pico a ser atingido a 17 de novembro do ano passado. Só nesse dia, o Luxemburgo registou 891 novos contágios por covid-19. Desde 29 de fevereiro do ano passado, o país registou um total de 55.435 casos de covid-19 e 638 óbitos associados à doença.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.