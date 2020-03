Os atendimentos telefónico, por email ou via Facebook vão ser preferenciais.

Covid-19. Embaixada de Cabo Verde limita atendimento no Luxemburgo

Os atendimentos telefónico, por email ou via Facebook vão ser preferenciais.

(hdb) - A Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo está aberta ao público, mas de forma limitada. O atendimento físico só é feito em casos de "extrema urgência", refere a embaixada numa publicação no seu Facebook.

O atendimento preferencial passa a ser feito através do telefone 264 809 48, via Facebook "Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo" ou através dos correios eletrónicos: ambcvlux@pt.lu, amilcar.barbosa@mnec.gov.cv, sandra.monteiro@mnec.gov.cv

Esta medida de contenção de propagação do vírus Covid-19 vai manter-se até segundas ordens, refere a embaixada.