Luxemburgo 2 min.

Covid-19. Em Portugal casos ligeiros e moderados passarão a ser seguidos em casa

Autoridades de saúde admitem também alargar os testes de despiste a mais gente e poder vir a fazer rastreios em massa

A diretora-geral da Saúde anunciou esta quinta-feira, que Portugal vai passar a aplicar um novo modelo de atendimento e seguimento de pessoas que apresentem sintomas ligeiros ou moderados de Covid-19. Esses casos vão passar a ser seguidos em casa, com o apoio dos médicos de família.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, Graça Freitas referiu que as pessoas que sintam sintomas devem ligar para a linha SNS 24 (808 24 24 24), que fará a triagem dos casos, sendo estes depois seguidos e monitorizados no domicílio.

Quem estiver doente com sintomas moderados ou ligeiros será acompanhado pelo seu médicos de família, enfermeiros ou outros profissionais de saúde. Em caso de aumento da gravidade da situação, proceder-se-á ao internamento hospitalar.

Dos 785 casos positivos de Covid-19 registados até esta quinta-feira, em Portugal, só 89 estão internados, o correspondente a 15%. Vinte continuam nos cuidados intensivos e há mais uma morte confirmada, registada no distrito de Coimbra, que eleva o total de óbitos para 3.

Testes para detetar Covid-19 poderão vir a ser feitos em massa

A Direção-Geral da Saúde de Portugal também admite a hipótese de uma mudança de estratégia, passando para testes em massa na população, como é praticado em alguns países, com a Coreia do Sul.

Para já, devido a um número limitado de kits, a prioridade continua a ser a realização de testes de despiste de Covid-19 em pessoas sintomáticas, mas essa realidade pode mudar se as condições materiais de distribuição permitirem e se houver "evidência científica" favorável.

“Sempre fará o teste aquele que mais necessite. Se pudermos alargar, alargaremos”, desde que haja evidências de que uma triagem mais alargada tenha resultados, afirmou Graça Freitas.

Algumas cidades do país, como Lisboa e Porto criaram pontos de teste em colaboração com laboratórios de recolha de análises privados.

O centro de rastreio da Covid-19 do Porto está instalado no Queimódromo e permitirá a realização, numa primeira fase, de cerca de 400 testes diários, funcionando sob marcação e sendo feito com a pessoa no seu carro.

Lisboa anunciou a instalação de duas unidades de rastreio, uma na Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar, e um Centro de Rastreio Móvel no Parque das Nações.

A primeira terá capacidade entre 300 a 400 testes, funcionando com dois médicos e seis técnicos laboratoriais. O Centro de Rastreio Móvel, estará instalado num parque de estacionamento e terá capacidade para 150 análises diárias, podendo este número aumentar de acordo com as necessidades, refere a informação da Câmara Municipal de Lisboa.

Estes dois centros inserem-se numa rede de 10 unidades que serão instaladas nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da rede partilhada de recursos entre os seus 18 municípios, refere ainda a informação.

As regiões Norte e de Lisboa e Vale do Tejo são as que concentram maior parte dos casos confirmados de Covid-19, em Portugal, com 381 e 278, respetivamente.

AT