Acompanhe a transmissão vídeo em direto no Contacto a partir das 14h.

Luxemburgo 1

Covid-19

Em direto. Governo anuncia esta tarde as medidas a partir de 15 de julho

Susy MARTINS Acompanhe a transmissão vídeo em direto no Contacto a partir das 14h.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o vice-primeiro-ministro, Dan Kersch anunciam esta quinta à tarde, a partir das 14h, as medidas contra a pandemia que entrarão em vigor a partir de 15 de julho. A conferência pode ser acompanhada em direto no vídeo abaixo (com tradução simultânea para francês):

A atual 'lei covid' caduca já na próxima semana, no dia 15 de julho. A lei em vigor a partir de 13 de junho decretou o relaxamento das medidas contra a pandemia no Grão-Ducado, mas com o novo aumento de casos de infeção no país paira a incerteza sobre se as atuais medidas de alívio continuarão a vigorar ou se haverá um regresso a medidas mais duras. A dúvida será desfeita esta tarde após a reunião do Conselho de Ministros, sem a presença (física, pelo menos) do primeiro-ministro, Xavier Bettel, hospitalizado devido à covid-19.

Foi Bettel quem escolheu Gramegna para o substituir nos assuntos correntes Fonte do Ministério de Estado confirmou à Rádio Latina que a escolha foi do próprio primeiro-ministro, que continua a coordenar o trabalho do Governo à distância, depois de ter sido internado devido à covid-19.

Desde 13 de junho que deixou de existir o recolher obrigatório, e restaurantes e cafés puderam ficar abertos até à 1h da madrugada. O limite máximo de pessoas que podem estar à mesa nos estabelecimentos ou que podem ser admitidas em casa também passou de quatro para dez. Mudanças que trouxeram mais liberdade aos cidadãos do país, após um ano de restrições.

Mas desde a semana passada o número de novos casos tem aumentado consideravelmente, ultrapassando diariamente mais de 100 novas infeções. A variante Delta (antiga indiana), a que tem gerado maior preocupação das autoridades mundiais e noutros países, é atualmente a variante mais presente no Grão-Ducado, uma situação que poderá ditar um regresso a mais restrições.

Em oposição, o facto de as hospitalizações continuarem baixas e o número de óbitos ter estagnado,- um óbito registado no último balanço diário - podem ser argumentos para um não recuo nas medidas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.