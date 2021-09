A conferência em vídeo e em direto no Contacto a partir das 14h.

Em direto. As regras sanitárias para o novo ano escolar

Catarina OSÓRIO A conferência em vídeo e em direto no Contacto a partir das 14h.

Os ministros da Educação e Saúde, Claude Meisch e Paulette Lenert, anunciam esta tarde as regras sanitárias que vão vigorar nas escolas luxemburguesas a partir do próximo ano letivo. A conferência de imprensa será transmitida em direto no Contacto a partir das 14h desta quinta-feira (no vídeo abaixo, com tradução simultânea em francês).

O novo ano escolar arranca a 15 de setembro no Grão-Ducado com milhares de crianças a regressarem às salas de aula com a pandemia como pano de fundo. Ainda esta quarta-feira a ministra da Saúde admitia que a quarta vaga poderá mesmo acontecer nos próximos meses.

Na reunião com os sindicatos da educação foram saindo algumas possibilidades. Claude Meisch poderá eliminar o uso obrigatório de máscara nas salas de aula do ensino fundamental. A testagem duas vezes por semana dos alunos em todas as escolas foi outra das medidas em cima da mesa.

Os perigos da variante Delta, o início do ano letivo e a terceira dose Na última semana, as infeções aumentaram 50% no país, provocadas quase na totalidade pela mutação mais perigosa do vírus. O regresso após as férias está marcado pela ameaça de uma nova vaga da covid. Conheça as novas possíveis medidas e as explicações sobre os riscos da variante Delta.

Em declarações à rádio 100,7, Nora Watgen, do Sindicato para Educação e Ciência, da central sindical OGBL, defendeu a instalação de filtros de ar nas salas de aula, medida que o ministro já recusou, mas que esta dirigente considerou uma "segurança adicional" necessária, sobretudo "se o uso de máscara nas aulas for levantado".

Seja como for, o mistério será desfeito já esta quinta-feira à tarde.

Luxemburgo. 87% dos professores estão vacinados, diz ministro Um em cada 2 adolescentes a partir dos 12 anos também já está recebeu a vacinação contra a covid, anunciou hoje Claude Meisch.

A vacinação continua a ser uma das armas na pandemia. Segundo dados recentes do ministro da Educação, quase 90% dos professores do país estão vacinados.

De acordo com o último balanço, foram administradas no país mais de 763.000 doses de vacinas, sendo que 356.109 pessoas já estão completamente inoculadas contra a covid-19.

