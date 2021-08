"Um verdadeiro sucesso", refere o Ministério da Saúde ao Contacto.

Covid-19

Em apenas dois dias quase 800 pessoas aderiram à vacinação sem marcação

Catarina OSÓRIO "Um verdadeiro sucesso", refere o Ministério da Saúde ao Contacto.

Nos primeiros dois dias da vacinação sem agendamento no Hall Victor Hugo, na capital luxemburguesa, já foram inoculadas 772 pessoas.

A campanha de vacinação espontânea nesta sala de espetáculos em Limperstberg arrancou a 16 de agosto e garante a qualquer residente ou trabalhador transfronteireiço a toma da vacina contra a covid-19. De acordo com os números divulgados ao Contacto, no primeiro dia participaram 407 pessoas e outras 365 no segundo dia, a 17 de agosto.

A toma do fármaco contra a covid-19 no Hall Victor Hugo pode ser feita entre as 7h e as 19h, de segunda a sábado. Em paralelo decorre a vacinação espontânea num autocarro que percorre vários locais do país, o "Impf-Bus".

Tanto no Hall Victor Hugo, como no "Impf-Bus", é necessária a apresentação do bilhete de identidade e do cartão da Segurança Social.

Vacina covid-19 é gratuita mas é preciso pagar a consulta Quem optar por vacinar-se com o médico de família terá de pagar a respetiva consulta, mas a fatura pode depois ser enviada à CNS para obter o reembolso.

"A vacinação sem marcação permite ainda a toma da segunda dose. Para tal, os residentes devem mostrar o certificado de vacinação da primeira dose (mesmo que a primeira dose tenha sido administrada no estrangeiro)", pode ler-se no site covid.lu.

De acordo com o balanço mais recente, já foram administradas no país cerca de 750.000 doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 347.183 pessoas já estão completamente vacinadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.