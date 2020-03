A suspensão da maior parte dos transportes públicos ao domingo vai estar em vigor até nova ordem. Uma medida para conter a propagação do novo coronavírus.

Covid-19. Elétrico, autocarros RGTR, TICE e vários comboios não circulam hoje

Menos oferta, menos probabilidade de contágio. O elétrico, os autocarros da rede regional RGTR, as linhas TICE e vários comboios dos CFL não circulam hoje.

Trata-se de uma medida para tentar conter a pandemia do novo coronavíus. A suspensão da maior parte dos transportes públicos ao domingo vai estar em vigor até nova ordem.

Foto: Guy Jallay

Além disso, e também até nova ordem, praticamente todos os transportes públicos vão circular com menos frequência durante a semana. Todas as alterações podem ser consultadas no site mobiliteit.lu.

Nesta fase, há regras excecionais a respeitar nos autocarros: os passageiros devem entrar pela porta de trás e os bancos da frente têm de permanecer livres de forma a proteger o condutor; não há venda de bilhetes dentro dos autocarros; e os utentes devem manter a distância entre si.

Palavra de ordem: Teletrabalho

Estas mexidas na rede de transportes públicos acontecem numa altura em que estão limitadas as deslocações dos cidadãos e a atividade económica de várias empresas. A palavra de ordem é “teletrabalho”.

Quem não puder trabalhar em casa, pode sair para ir trabalhar. Além disso, os cidadãos podem sair para comprar comida e medicamentos, para receber assistência médica urgente ou para apanhar ar, desde que essas saídas sejam curtas e não em grupo.



