Covid-19. Efeitos económicos e de saúde na população luxemburguesa são "gritantes"

Henrique DE BURGO O confinamento reduziu o rendimento mensal de uma em cada seis pessoas, revela o Statec.

"As consequências económicas e de saúde da pandemia da covid-19 no Luxemburgo são gritantes". É desta forma que o Instituto Nacional de Estatística (Statec) comenta o resultado do seu novo estudo sobre os efeitos do confinamento, divulgado hoje e baseado no relatório PIB/Bem-Estar 2020.

Segundo o Statec, o confinamento reduziu o rendimento mensal de uma em cada seis pessoas, "mergulhando-as em dificuldades financeiras". Além dos efeitos económicos, também uma em cada seis pessoas viram a sua saúde afetada.

"O confinamento e as medidas de distanciamento social perturbaram gravemente as relações sociais, reduzindo o contacto com os colegas e com a família. Também mudaram a ligação das pessoas com o espaço público (proibição de acesso a parques infantis, por exemplo)", lê-se ainda no relatório.



Como resultado, o sentimento de solidão atingiu cerca 21% dos residentes no início do confinamento e cerca de 19% entre abril e junho, bastante acima dos habituais 5%, e um terço da população ficou preocupada com a atual situação de crise.

Ainda nas primeiras semanas do confinamento, um em cada quatro residentes respondeu no estudo que a sua vida era menos satisfatória do que antes. A mesma pergunta foi feita no segundo trimestre (altura do primeiro pico pandémico) e também no final do confinamento (maio), e apenas um em cada cinco residentes admitiu não estar satisfeito com a vida em relação ao período antes da crise sanitária.

Os dados do relatório referem ainda que o indicador de bem-estar da população (determinado pela confiança nas instituições, segurança física e melhoria do capital humano) não está a acompanhar o ritmo de crescimento económico. De 2010 a 2019, o bem-estar cresceu apenas 1%, enquanto o PIB aumentou 29.3%. Para 2020 e 2021, as projeções económicas do Statec, baseadas nos efeitos do confinamento, indicam que a os dois indicadores vão baixar.



