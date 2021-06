Em 2020, a taxa de mortalidade no país chegou aos 7,3%, valor que não era alcançado há mais de uma década, afirma o Statec.

Covid-19 é fator decisivo na mortalidade do Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Em 2020, a taxa de mortalidade no país chegou aos 7,3%, valor que não era alcançado há mais de uma década, afirma o Statec.

Nesta segunda-feira, o Statec divulgou um relatório em que considera a pandemia de covid-19 como a grande causa de morte no Grão-Ducado no ano passado. Este dado, em si, não é uma surpresa, mas os números são inéditos, uma vez que se registaram níveis de mortalidade que não se viam há mais de uma década. A última vez que valores mais altos foram registrados foi em 2003 e 2006, quando ondas de calor extremas fizeram vítimas mortais entre os mais vulneráveis e idosos.

De facto, a taxa de mortalidade foi de 7,3% em 2020, com um total de 4.609 óbitos registadas por todas as causas, 326 a mais do que em 2019. De acordo com a análise, a mortalidade foi 5,8% mais elevada do que o esperado.

Em concreto, 438 "corresponde ao número de mortes oficialmente devidas à covid-19" durante o período estudado, sendo que a vitima morreu a 13 de março de 2020. Atualmente, a epidemia causou 818 mortes no Luxemburgo, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, dividindo entre 54% vítimas do sexo masculino e 46% vítimas do sexo feminino.

Esperança média de vida

Calculada anualmente, a esperança de vida à nascença é mais baixa em 2020 do que em 2019. Em 2020, a esperança de vida à nascença para as mulheres é de 85,3 anos e 80,1 anos para os homens. Em comparação com o ano anterior, diminui em 0,3 anos para os homens e 0,7 anos para as mulheres.

O Statec estima que sem a crise pandémica, a esperança de vida à nascença teria aumentado entre 2019 e 2020 e que seria 86,1 anos, para as mulheres, e 80,8 anos para os homens.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.