Covid-19. Duas mortes a lamentar no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com os últimos números oficiais do Ministério da Saúde, há a reportar 155 novos casos de covid-19 no último dia, de um total de 8.718 testes. Esta última atualização aponta para 2.748 infeções ativas no Luxemburgo.

Duas pessoas morreram por causa do vírus, o que significa que o número total de mortes no Grão-Ducado é agora de 796, desde o início da pandemia.

O número de internamentos desceu mais uma vez, com menos oito pessoas hospitalizadas do que no dia anterior. Ao todo, estão 87 pacientes internados por causa do novo coronavírus, sendo que 34 estão nas unidades de cuidados intensivos.





