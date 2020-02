Os alunos que estiveram de férias, por exemplo, em Itália são convidados a ficar em casa.

Covid-19. Duas escolas luxemburguesas pedem a alunos para ficar em casa

Susy MARTINS

Os alunos da Escola Europeia e da Escola Internacional do Luxemburgo que tenham passado as férias de Carnaval nas regiões onde o surto do Covid-19 eclodiu foram convidados a não frequentar as aulas.

Face ao número de casos de infeções em Itália, que vai já em 219 e às sete mortes no país transalpino, as duas escolas privadas optaram pela precaução.

As direções da Escola Europeia e da Escola Internacional do Luxemburgo recomendam aos encarregados de educação que mantenham os filhos em casa durante 14 dias, antes de voltar a mandá-los para as aulas.

A recomendação é dirigida aos alunos que passaram férias na China, Hong Kong, Macau ou ainda o norte de Itália.