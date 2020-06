A informação já foi confirmada pelo Ministério da Saúde.

Covid-19. Doze pessoas infetadas numa festa privada no Luxemburgo

Susy MARTINS A informação já foi confirmada pelo Ministério da Saúde.

Doze das últimas 15 infeções pelo novo coronavírus registadas no Luxemburgo ocorreram numa festa privada.

O Ministério da Saúde deu conta no domingo, ao final da tarde, que havia 15 novas infeções no Grão-Ducado. Um número que contrasta com os dados divulgados nas últimas semanas, já que as novas infeções têm ficado sempre abaixo das dez.

Segundo o Luxembourg Times, 12 dos 15 casos foram contraídos numa festa privada. Uma informação, entretanto, confirmada pelo Ministério da Saúde.

No entanto, para já, não não há informações concretas quanto ao número total de pessoas presentes na festa nem quanto é que esta teve lugar.

Note-se que o Luxemburgo contabiliza 4.120 infetados desde o início da pandemia. Já o número de vítimas mortais associadas ao coronavírus mantém-se nos 110.



