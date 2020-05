Há dois dias consecutivos que o Luxemburgo não regista vítimas mortais associadas ao novo coronavírus.

Covid-19. Doze novos casos de infeção no Luxemburgo

Manuela PEREIRA

O Luxemburgo regista hoje 3.840 casos de infeção pelo novo coronavírus, mais doze casos nas últimas 24 horas, durante as quais não houve vítimas mortais a lamentar.

O número de óbitos continua a ser de 96. Outra boa notícia é o número de pessoas recuperadas da doença, que subiu para 3.412. São mais sete pessoas curadas face aos dados publicados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde.

Há neste momento 332 pessoas com uma infeção ativa. Cento e onze (-2) doentes estão internados, dos quais 22 (+1) em unidades de cuidados intensivos. Por outro lado, 856 (+5) pessoas tiveram alta hospitalar desde 29 de fevereiro, dia do primeiro caso diagnosticado no Grão-Ducado.

Nas últimas 24 horas foram realizados 960 testes de despistagem à covid-19, elevando o número de pessoas testadas para 49.299, das quais 10.296 não moram no Luxemburgo.

