Covid-19. Doze novas infeções no Luxemburgo

Redação Há 64 infeções ativas no Grão-Ducado, 12 foram registadas nas últimas 24 horas.

Nas últimas 24 horas foram registados no Luxemburgo mais doze casos positivos de covid-19, totalizando agora 4.133 infetados desde o início da pandemia.

Quanto ao número de vítimas mortais associadas ao coronavírus, mantém-se inalterado, nos 110, pela quarta semana consecutiva, enquanto o número de pessoas curadas é de 3.959.

Feitas as contas, e de acordo com o balanço desta tarde, 96% do total de infetados foram curados e 2,6% morreram.

Já os casos ainda ativos são 64, incluindo uma pessoa internada nos cuidados intensivos e 16 internados em estado moderado.

Ainda de acordo com o balanço das autoridades de saúde, 950 pessoas já tiveram alta hospitalar e já foram realizados perto de 155 mil testes, sendo que nas últimas 24 horas foram feitos quase 5.513 testes.



