Covid-19. Doentes oncológicos cancelaram tratamento clínico por medo

Manuela PEREIRA “Cerca de 20% dos tratamentos de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia não foram realizados durante a primeira vaga da pandemia de covid-19, no Luxemburgo”.

A taxa de tratamentos oncológicos adiados é avançada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, na resposta à deputada cristã-social Françoise Hetto-Gaasch.

Lenert garante que os cancelamentos dos tratamentos oncológicos não se deveram a um colapso hospitalar, atribuindo-os a “dois fenómenos”.

O primeiro prende-se com o “medo que alguns doentes sentiram face à covid-19, no início da pandemia. Medo que se foi dissipando com o tempo e que fez com os doentes com cancro voltassem a fazer os tratamentos clínicos”.

A segunda explicação, relatada pela ministra da Saúde, tem que ver com o reagendamento de consultas nos hospitais devido às medidas de segurança relacionadas com a pandemia.

Nesse sentido, cerca de 80% das consultas foram realizadas à distância (teleconsultas) para minimizar o risco de pacientes com cancro se cruzarem com pacientes com covid-19.A boa notícia é que “nenhuma operação cirúrgica de pacientes oncológicos foi adiada nos quatro hospitais do país”, assegura ainda a governante.



