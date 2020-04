Joseph é o primeiro doente do Grand Est entre os transferidos para hospitais do Grão-Ducado a ter alta hospitalar. O helicóptero do Luxembourg Air rescue levou-o de volta ao seu país.

Covid-19. Doente francês curado no Luxemburgo regressa a casa

Redação Joseph é o primeiro doente do Grand Est entre os transferidos para hospitais do Grão-Ducado a ter alta hospitalar. O helicóptero do Luxembourg Air rescue levou-o de volta ao seu país.

"Quero agradecer do fundo do meu coração a toda a superequipa do CHdN", declarou Joseph na hora da despedida.

Este francês do Grand Est, infetado pelo novo coronavírus foi transferido de helicóptero para o Luxemburgo no passado dia 23 de março. Por falta de camas nos cuidados intensivos, os hospitais do Grão-Ducado acolheram cerca de 10 doentes desta região francesa, na altura, a mais afetada pela pandemia em França. Joseph esteve internado no Centre Hospitalier du Nord.

Após cerca de três semanas de internamento, Joseph está curado. Os testes agora realizados deram negativo para a infeção e o francês regressou a casa, no Grande Este, tendo novamente viajado no helicóptero da Air Rescue até França.

Os restantes pacientes franceses continuam ainda internados.

