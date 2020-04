A mulher esteve internada nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Emile Mayrisch e regressou a casa, em França, na quarta-feira.

Covid-19. Doente do Grande Este regressa a França curada

Manuela PEREIRA A mulher esteve internada nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Emile Mayrisch e regressou a casa, em França, na quarta-feira.

Uma doente com covid-19 da região francesa do Grande Este teve alta hospitalar no Luxemburgo. A mulher esteve internada nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Emile Mayrisch e regressou a casa, em França, na quarta-feira. É o que revela hoje uma publicação do hospital de Esch-sur-Alzette na sua página na rede social Facebook.

Já na terça-feira, o Centro Hospitalar do Norte, em Ettelbruck, dava conta de um caso com o mesmo desfecho feliz. Desde o início da pandemia, o Luxemburgo recebeu 11 infetados com covid-19 da região do Grande Este acudindo assim aos hospitais franceses, sem camas disponíveis nas unidades de cuidados intensivos. Dois desses pacientes já tiveram alta hospitalar. Outro não resistiu à doença, tendo falecido num dos quatro hospitais luxemburgueses.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.