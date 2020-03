Covid-19. Doctena vai ter consultas por videochamada durante isolamento

A plataforma garante que o método é simples e seguro, quer para o paciente quer para o médico. Saiba como conseguir consulta em tempo de confinamento.

O site de marcação de consultas Doctena lançou uma plataforma para consultas por vídeochamada, que também são reembolsadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

O diretor executivo e fundador do Doctena, Patrick Kersten, acredita que a medida “pode e vai salvar vidas”.

A iniciativa surge numa altura em que estão limitadas as deslocações no exterior para reduzir as probabilidades de contágio pelo novo coronavírus, algo que tem levado médicos, dentistas, fisioterapeutas e outros profissionais do setor a cancelar consultas não urgentes.

Para fazer face à situação, vários médicos vão agora atender os pacientes por vídeochamada, através do Doctena. A plataforma garante que o método é simples e seguro, quer para o paciente quer para o médico.

Ao marcar a consulta através do doctena.lu, o utente consegue ver se o médico em questão oferece este tipo de serviço. Depois de feita a marcação, “o paciente recebe um e-mail de confirmação da consulta com um ‘link’ para um canal de vídeo encriptado, unicamente acessível ao paciente e ao médico, à hora marcada”.

“Confidencialidade e segurança são respeitadas”, garante a empresa. Os responsáveis pelo Doctena estimam que nos próximos dias, 10% dos médicos inscritos na plataforma estejam a propor consultas por vídeo.

O serviço online de marcação de consultas Doctena foi fundado em 2013 e opera nos países do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), assim como na Alemanha, Suíça e Áustria.



