Direto. Ministra da Saúde apresenta modalidades do covid-check e do certificado digital covid-19 às 16h00

A introdução do covid-check no Luxemburgo previsto para domingo, dia 13 de junho, e do certificado digital covid da União Europeia que entrará em vigor a 1 de julho, está cada vez mais próxima. Daí a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o ministro delegado da Digitalização, Marc Hansen, terem decidido apresentar esta quinta-feira, em conferência de imprensa, as modalidades de utilização destes certificados. O covid-check poderá ser utilizado através de uma aplicação móvel CovidCheck.lu que entrará em função ao mesmo tempo que a futura ‘lei covid’.

Convém esclarecer que o covid-check é um certificado digital ou em papel no qual estará inscrito três possibilidades: vacinação completa (duas doses ou a dose única da vacina Janssen), recuperação da doença (válida durante os seis meses após a infeção pelo SARS-CoV-2) ou teste PCR negativo à covid-19 (com validade até 72 horas).

Parlamento Europeu aprova certificado covid-19 Eurodeputados deram ‘luz verde’ ao certificado, que a partir de 1 de julho, permite aos Europeus viajarem dentro da UE, com 546 votos a favor, 93 contra e 51 abstenções.

O Parlamento Europeu aprovou a adoção do certificado digital covid-19, que permitirá aos cidadãos comunitários já vacinados, recuperados de uma infeção ou testados viajar sem restrições dentro da União Europeia a partir de 01 de julho. A conferência de imprensa está marcada para as 16.00.



